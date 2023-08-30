Минпромторг предложил пополнить список медизделий для маркировки медицинскими перчатками

Соответствующий проект постановления правительства РФ разработан ведомством

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Перечень отдельных видов медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке, планируется расширить медицинскими перчатками. Как сообщила пресс-служба Минпромторга РФ, соответствующий проект постановления правительства РФ уже разработан ведомством.

В сообщении указано, что о необходимости включения медицинских перчаток в перечень медизделий, подлежащих маркировке, заявляли сами участники рынка - по причине большой доли контрафактной продукции на рынке и потери рынка сбыта добросовестными поставщиками в связи с деятельностью недобросовестных "переупаковщиков", реализующих перчатки иностранного производства под видом отечественных.

Также отмечено, что на площадке Минпромторга производители подтвердили свою инициативу и поддержали введение маркировки медицинских перчаток.

Предполагается, что постановление вступит в силу 1 декабря 2023 года, а обязательная маркировка будет внедряться поэтапно с 1 марта 2024 года.

При этом участникам оборота будет предоставлено время для подготовки к введению обязательной маркировки, а для участников оборота, уже готовых к новым правилам, будет обеспечена возможность приступить к маркировке товаров до 1 марта 2024 года в добровольном режиме.

В Минпромторге уточнили, что поэтапный режим предполагает внесение с 1 марта 2024 года в государственную информационную систему мониторинга сведений о маркировке медицинских перчаток, а также вводе их в оборот, с 1 сентября 2024 года - сведений о выводе медицинских перчаток из оборота, а с 1 сентября 2025 года - сведений о всех этапах оборота медицинских перчаток.

Одновременно Минпромторг РФ готовит аналогичные дополнения по кодам ТН ВЭД и ОКПД 2 в Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 792-р.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.