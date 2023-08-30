В Ленобласти намерены модернизировать молочные заводы

Председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко отметил, что это позволит увеличить производство молока на 5,5 тыс. тонн в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Ленинградская область модернизирует действующие молочные производства региона. Соответствующие соглашения с производителями молочной продукции были подписаны на 32-й международной агропромышленной выставке "Агрорусь", передает корреспондент ТАСС.

"Реконструкция хозяйств позволит региону увеличить производство молока на 5,5 тыс. тонн в год. Мы готовим базу для увеличения объемов производства молока. Ленинградская область является лидером в России по объемам удоя на одну условную голову. Ленобласть обошла Чехию по удою на одну условную голову. В Европе наш регион по надою считается номер один", - сказал председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

За семь месяцев 2023 года производство молока в сельхозорганизациях выросло до 389,4 тыс. тонн. До конца года планируется увеличить объем производства молока до 700 тыс. тонн.

Соглашения о взаимодействии подписали несколько организаций, в их числе ЗАО "Осьминское", АО "ПЗ Красногвардейский", АО "Гатчинское", СПК "Поляны" и СПК "Рябовский".

Сотрудничество с Белоруссией

Ленинградская область увеличила объем закупки сельскохозяйственной техники из Белоруссии с 15% до 22%, сообщил ТАСС Малащенко. "Объем покупки белорусской техники увеличился до 22% в этом году. В прошлом году был порядка 15%", - сказал он.

По его словам, Ленобласть и Белоруссия развивают сотрудничество в сфере АПК. "Мы достаточно плотно работаем с Белоруссией. В Ленобласти представлены новые белорусские сорта. Например, импортозамещающие сорта рапса. Активно ведется работа по развитию племенного животноводства. У нас проходит выставка племенных животных "Белые ночи". И сегодня мы отправляем целую партию племенных животных в Белоруссию", - отметил он.