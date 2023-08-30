30 августа, 17:04

Египетский регулятор выдал разрешение на строительство 4-го энергоблока АЭС "Эд-Дабаа"

КАИР, 30 августа. /ТАСС/. Управление по атомным электростанциям Египта (NPPA) получило разрешение на строительство четвертого энергоблока АЭС "Эд-Дабаа", которую возводят при участии Росатома.

"NPPA удалось достичь нового исторического шага в истории ядерного проекта "Эд-Дабаа", <...> который заключается в получении разрешения на строительство четвертого ядерного энергоблока", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). 

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