В Калуге продлили режим простоя на бывшем заводе Volkswagen

На заводе состоится ярмарка вакансий, где будут присутствовать представители компании "Авилон", а также автопроизводителей группы ГАЗ, HAVAL, КАМАЗ

КАЛУГА, 30 августа. /ТАСС/. Руководство автозавода, ранее принадлежавшего Volkswagen, расположенного в Калуге, продлило простой до 30 ноября 2023 года. При этом 31 августа на предприятии пройдет ярмарка вакансий, где будут присутствовать представители автопроизводителей группы ГАЗ, HAVAL, КАМАЗ и 15 калужских работодателей, сообщила первичная профсоюзная организация АСМ ООО "Фольксваген Груп Рус" на своей странице "ВКонтакте".

"С 01.09.2023 г. будет изменено положение по оплате труда (изменится расчет аванса). <…> Простой производства будет продлен на 3 месяца (до 30.11.2023г.)", - говорится в сообщении.

О том, что речь идет о бывшем заводе Volkswagen, ТАСС уточнил председатель профсоюзного комитета предприятия ПСМА Рус Дмитрий Поличук.

В профсоюзе добавили, что в целях сохранения персонала и производственных навыков сотрудников на заводе 31 августа состоится ярмарка вакансий, где будут присутствовать представители компании "Авилон", а также автопроизводителей группы ГАЗ, HAVAL, КАМАЗ. На заводе будут присутствовать представители порядка 15 калужских предприятий, на которых есть возможность для временного или постоянного трудоустройства в Калуге.

Кроме этого, профсоюз после двухдневных встреч с руководством предприятия сообщил о сокращении междугородних маршрутов для доставки сотрудников на работу во время простоя. "Работникам (которых вывели из простоя) было предложено использовать личный транспорт. Для этих сотрудников будет осуществлена надбавка за использование личного транспорта", - уточнили в профсоюзе.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что 2023 год должен стать переломным в перезапуске автопроизводителей. На ПМЭФ стало известно, что первые автомобили, собранные после смены собственника на заводе Volkswagen в Калуге, планируется выпустить до конца 2023 года.