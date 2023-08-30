Югра предложила установить вычет из НДПИ для стимулирования геологоразведки

В правительстве региона сообщили, что это позволит поставить на баланс дополнительные запасы, поддержать необходимый уровень добычи нефти и сохранить рабочие места

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 августа. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова предложила установить вычет из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в размере затрат на геологоразведочные работы для нефтедобывающих компаний. Об этом сообщили журналистам в правительстве региона.

"С целью стимулирования проведения геологоразведочных работ внести изменение в Налоговый кодекс, предусмотрев для добывающих организаций вычет из НДПИ в объеме затрат на сейсморазведочные работы, опорное, параметрическое и поисковое бурение (как наиболее рискованные виды работ с точки зрения получения геологического результата)", - цитируют в правительстве главу региона.

По мнению региональных властей, введение налогового вычета на геологоразведку позволит поставить на баланс дополнительные запасы, поддержать необходимый уровень добычи нефти, сохранить рабочие места в добывающей и смежных отраслях, повысить инвестиционную активность нефтегазовых компаний. Губернатор также отметила, что необходимо актуализировать налоговые режимы для предприятий отрасли, в частности расширить применение налога на дополнительный доход (НДД), который платится после получения прибыли с продажи добытых полезных ископаемых.

"Поддерживаю предложения нефтяных компаний по включению в Налоговый кодекс порядка 70 участков недр для перевода на режим НДД. А также предложения компании "Роснефть" по донастройке этого режима", - сказала она.

В Югре добывают более 40% российской нефти. В недрах региона сосредоточено 11,7 млрд т углеводородов - это порядка 60% остаточных извлекаемых запасов нефти страны, треть из них - трудноизвлекаемые, поэтому власти лоббируют меры, направленные на стимуляцию освоения таких запасов.