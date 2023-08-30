Катар выразил готовность делиться опытом с Татарстаном по внедрению исламского банкинга

На своем уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений, отметил глава республики Рустам Минниханов

ТАСС, 30 августа. Катар намерен делиться с Татарстаном опытом внедрения системы исламского банкинга, сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова после встречи руководителя республики с послом Катара в России шейхом Ахмедом бен Насером бен Джасимом Аль Тани.

"Посол <...> отметил, что Катар готов делиться опытом внедрения системы исламского банкинга, который внедряется в Татарстане", - говорится в сообщении.

По словам Минниханова, отношения между странами развиваются поступательно. "Катар - важный и надежный партнер России в регионе Ближнего Востока. На своем уровне Татарстан старается способствовать укреплению российско-катарских отношений" - цитирует пресс-служба Минниханова.

О законе

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий установить в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане экспериментальный правовой режим деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию. Законом устанавливается двухгодичный срок проведения эксперимента (с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года), который также может быть продлен правительством по согласованию с ЦБ.

Под исламским банкингом подразумевается ведение деятельности в соответствии с нормами ислама. Запрещены выплата процентов (риба) и производные от нее процентные сделки, сделки с условиями неопределенности (гарар), а также финансирование определенных секторов экономики: игорного бизнеса, производства свинины, алкогольной продукции, табака, оружия, боеприпасов. Нельзя финансировать торговлю всем перечисленным. Распространенные операции исламского банкинга - рассрочка, лизинг, долевое финансирование.