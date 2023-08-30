В Пакистане заявили, что экономическая ситуация в стране "хуже, чем ожидалось"

Это связано с ростом инфляции и резким скачком цен на электроэнергию

ИСЛАМАБАД, 30 августа. /ТАСС/. Министр финансов во временном правительстве Пакистана Шамшад Ахтар заявила, что экономическая ситуация в стране "хуже, чем ожидалось" вследствие роста инфляции и резкого скачка цен на электроэнергию, что вызвало массовые протесты населения.

"Ситуация в экономике страны из-за роста инфляции хуже, чем ожидалось. У правительства нет фискального пространства для субсидирования цен на электроэнергию, резкое повышение стоимости которой вызвало протесты в стране", - цитирует главу Минфина газета Dawn.

"Временное правительство страны действует в рамках разработанной для Пакистана программы Международного валютного фонда (МВФ), которая не подлежит обсуждению", - добавила она.

По словам Ахтар, 70% налоговых поступлений предшествующая администрация Пакистана потратила на выплату внешнего долга. Это ослабило экономику, сократило приток долларов США и привело к истощению валютных резервов страны. "Если наше соглашение МВФ о предоставлении льготного финансирования не будет выполнено, поступление долларов прекратится, а экономическая ситуация ухудшится", - сказала глава Минфина, отметив, что Исламабаду "необходимо искать другие источники внешнего финансирования, помимо МВФ".

По сообщениям СМИ, рост цен на производство электроэнергии в Пакистане заставляет энергетические компании снижать подачу электричества и перекладывать дополнительные расходы на потребителей. В связи с этим временное правительство добивается введения ежеквартальной оплаты электроэнергии вместо внесения оплаты за три месяца, чтобы уменьшить "ценовой шок" для населения. Однако решение об этом должно получить предварительное одобрение МВФ.

В июле Пакистан получил $1,2 млрд от МВФ качестве первого транша льготного финансирования на общую сумму в $3 млрд в соответствии с заключенным 30 июня двусторонним соглашением. Оно требует от Исламабада выполнять требования фонда, предусматривающие рост налогов в стране, а также цен на бензин и природный газ, отказ от государственного субсидирования электроэнергии и поддержки пакистанской рупии.