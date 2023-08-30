Атаковавшие чешские банки хакеры потребовали перестать поддерживать Украину

За атакой стояла хакерская группа NoName057(16), передает агентство ČTK

ПРАГА, 30 августа. /ТАСС/. Хакеры, атаковавшие пять чешских банков, выдвинули требование прекратить поддерживать Украину. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

По его информации, чешские банки Komer n Banka, SOB, Air Bank, Fio Banka и esk spo itelna, а также пражская фондовая биржа подверглись кибератаке. Как заявляет агентство, за атакой стояла хакерская группа NoName057(16). "В этом случае группа NoName057(16) политически мотивирована и требует, чтобы финансовые институты прекратили поддерживать Украину", приводит ČTK слова эксперта по кибербезопасности компании PwC Марек Неедлы.

Ранее в этом году хакерскую группу NoName057(16) уже обвиняли в кибератаках на европейскую инфраструктуру. В ходе первого тура президентских выборов в Чехии, состоявшегося 13 и 14 января, были зафиксированы нападения хакеров на сайты кандидатов на пост главы государства, а эксперты в сфере информационной безопасности назвали ответственной группировку NoName057. В марте эксперты компании Thales заявили, что NoName057 атаковала сайт Национального собрания Франции. В июне нидерландский телеканал RTL обвинял ее в кибератаках на порт Роттердама и назвал эти действия ответом на планы Нидерландов купить швейцарские танки для Украины.