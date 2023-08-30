30 августа, 18:28

СМИ: газохранилища Испании впервые заполнены на 100% в августе

Это намного превышает требование ЕС достичь 90% к 1 ноября, сообщила газета La Razon

МАДРИД, 30 августа. /ТАСС/. Испания впервые заполнила свои газовые хранилища на 100% уже в августе. Об этом сообщила газета La Razon.

По ее данным, Испания достигла 100% заполнения своих газохранилищ, чего ранее не происходило в августе. Это намного превышает требование ЕС достичь 90% к 1 ноября, утверждает газета. Согласно отчетам испанской энергетической компании Enag s, три подземных хранилища, которыми располагает Испания, уже заполнены на 100%, этот объем эквивалентен более чем одному месяцу внутреннего потребления, сообщает La Razon.

Таким образом, Испания уже несколько дней является единственной европейской страной, которая достигла полного заполнения газохранилищ в этом году, подчеркивает газета. 

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