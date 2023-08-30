США работают с Румынией и Молдавией над наращиванием поставок зерна с Украины по Дунаю

В ближайшие несколько недель планируются консультации по этому вопросу, сообщило агентство Reuters

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Администрация США взаимодействует с властями Румынии и Молдавии с целью обеспечения возможности для наращивания поставок украинского зерна альтернативными маршрутами, в том числе по Дунаю. Об этом сообщили журналистам американские чиновники, их слова привело агентство Reuters.

"Мы рассматриваем поддержку альтернативных маршрутов, это прежде всего дунайский маршрут, - отметил сотрудник Госдепартамента. - Маршрут пролегает в территориальных водах НАТО. Так что он очень привлекателен для нас, поскольку это более безопасный коридор". По словам чиновника, указанный маршрут может позволить осуществлять поставки "значительного объема" грузов. "Мы попытаемся удвоить объемы, следуя этим маршрутом", - добавил он.

Как сообщили должностные лица США, в ближайшие несколько недель планируются консультации с участием румынских и молдавских коллег по вопросу активизации поставок украинского зерна по Дунаю. Американский чиновник также отметил, что США взаимодействуют с Турцией по вопросам, касающимся возвращения России к участию в зерновой сделке. "Мы не участвуем напрямую в переговорах, но наши сотрудники работают в тесном взаимодействии с ООН и турками с целью поддержки попыток возобновления", - приводятся слова американского должностного лица. В Госдепе не ответили на просьбу ТАСС подтвердить данную информацию.

Газета The New York Times на этой неделе привела экспертные оценки, согласно которым устаревающая портовая инфраструктура Дуная и высокие риски повреждения судов в узких речных проходах препятствуют попыткам Киева активизировать перевозки сельхозпродукции после приостановки зерновой сделки.

Россия 17 июля отказалась продолжить участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.

Минобороны РФ заявило, что Россия с 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Тем не менее в Москве подчеркивают, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.