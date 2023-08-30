Более 200 населенных пунктов Минской области остались без электроснабжения из-за гроз

Наиболее пострадавшими районами являются Борисовский, Слуцкий и Молодечненский, сообщило "Минскэнерго"

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Более 200 населенных пунктов остались без электроснабжения в Минской области из-за сильных гроз. Об этом сообщила пресс-служба республиканского унитарного предприятия "Минскэнерго".

"В связи с интенсивной грозовой активностью зафиксированы перебои и отключения электроснабжения на территории всей Минской области. Наиболее пострадавшими районами вследствие непогоды на текущий момент являются Борисовский, Слуцкий и Молодечненский. По состоянию на 21:30 отключены 37 высоковольтных линий [напряжением] 10кВ и одна высоковольтная линия 35кВ, вследствие чего погашены потребители более 200 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В государственном производственном объединении "Белэнерго" отметили, что высокая грозовая активность фиксируется на всей территории республики, для восстановления нарушенного непогодой электроснабжения задействуют аварийные бригады.

Грозы, сопровождаемые сильным ветром, в Белоруссии начались вечером в среду.