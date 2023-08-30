Глава аграрного комитета Госдумы оценил резерв ульяновских земель для сева в 500 тыс. га

По словам Владимира Кашина, ввод в оборот брошенных земель может помочь решить целый пласт проблем

УЛЬЯНОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Порядка 500 тыс. га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий необходимо ввести в севооборот в Ульяновской области. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам рабочей поездки в регион заместитель председателя ЦК КПРФ, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

"У нас есть заброшенные территории, имеются в виду земли, сельскохозяйственные угодья, в том числе и пашня. Ее надо вводить в севооборот. У нас такой резерв большой - еще 500 тыс. га в Ульяновской области", - сказал он.

На встрече с сельхозтоваропроизводителями региона Кашин добавил, что введение в оборот брошенных земель может помочь решить целый пласт проблем. "Это новые рабочие места, увеличение поступлений в бюджет. Мы должны идти вперед, и руководство региона это очень хорошо понимает", - уточнил он.

Во время рабочей поездки в Ульяновскую область в апреле Кашин отмечал, что на следующий год в регионе запланировано ввести в севооборот еще 20 тыс. га земель. Тогда же он уточнял, что около 30% сельскохозяйственных угодий Ульяновской области еще не введены в оборот.