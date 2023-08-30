В Мордовии открыли новый тепличный комплекс мощностью 9 тыс. тонн овощей в год

В проект вложили около 2,5 млрд рублей

ТАСС, 30 августа. АО "Тепличное" открыло в Мордовии новый тепличный комплекс мощностью 9 тыс. тонн овощей в год. Инвестиции в проект составили почти 2,5 млрд рублей, сообщил в своем Telegram-канале глава Мордовии Артем Здунов.

"В Саранске начал работу новый тепличный комплекс мощностью 9 тыс. тонн овощей в год. "Тепличное" - компания с большой историей, важно, что она развивается. Инвесторы - ГК "РОСТ" - вложили почти 2,5 млрд рублей в этот проект. В результате за два года построены теплицы площадью 8 га, создано 120 новых рабочих мест", - написал Здунов.

По данным правительства Мордовии, сегодня предприятие обеспечивает рабочими местами около 800 человек. Новые производственные мощности обеспечат дополнительно 25% к объемам производства агрокомбината. В новом блоке будут выращивать современные гибриды - томат Flamenco, огурец среднеплодный "Мева", листовой салат. Сейчас томат уже вошел в фазу плодоношения, а огурцы жители республики смогут увидеть на полках магазинов к новому году.