30 августа, 21:07

Валовый сбор зерна в Ульяновской области в этом году составил более 2 млн тонн

В прошлом году урожай зерновых в регионе был рекордным и составил 2 млн 140 тыс. тонн

УЛЬЯНОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Аграрии Ульяновской области, несмотря на засуху, достигли близких к рекордным показателей по валовому сбору зерна - более 2 млн тонн. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам рабочей поездки в регион председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

"Мы, допустим, в Ульяновской области сегодня имеем и урожайность, и валовой сбор [зерна] 2 млн 120 тыс. тонн в этом году, несмотря на такую засуху в Поволжье. <…> Это близко к рекорду. Валовой сбор - это очень важно", - сказал он. В прошлом году урожай зерновых в регионе был рекордным - 2 млн 140 тыс. тонн.

Кашин добавил, что из-за засухи значительно снизилась урожайность в соседнем Татарстане. "Там вообще тяжелая ситуация", - подчеркнул он.

Ранее Минсельхоз РФ сообщил, что российские аграрии собрали уже более 105 млн тонн зерна. По данным министерства, урожай зерна в России с учетом новых регионов в этом году может составить 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы. В прошлом году было собрано около 158 млн тонн зерновых. 

Теги:
РоссияКашин, Владимир ИвановичУльяновская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация