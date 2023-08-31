Валовый сбор зерна в Ульяновской области в этом году составил более 2 млн тонн

В прошлом году урожай зерновых в регионе был рекордным и составил 2 млн 140 тыс. тонн

УЛЬЯНОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Аграрии Ульяновской области, несмотря на засуху, достигли близких к рекордным показателей по валовому сбору зерна - более 2 млн тонн. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам рабочей поездки в регион председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

"Мы, допустим, в Ульяновской области сегодня имеем и урожайность, и валовой сбор [зерна] 2 млн 120 тыс. тонн в этом году, несмотря на такую засуху в Поволжье. <…> Это близко к рекорду. Валовой сбор - это очень важно", - сказал он. В прошлом году урожай зерновых в регионе был рекордным - 2 млн 140 тыс. тонн.

Кашин добавил, что из-за засухи значительно снизилась урожайность в соседнем Татарстане. "Там вообще тяжелая ситуация", - подчеркнул он.

Ранее Минсельхоз РФ сообщил, что российские аграрии собрали уже более 105 млн тонн зерна. По данным министерства, урожай зерна в России с учетом новых регионов в этом году может составить 123 млн тонн, в том числе 78 млн тонн пшеницы. В прошлом году было собрано около 158 млн тонн зерновых.