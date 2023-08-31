В Прикамье на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят 14 млрд рублей

Благодаря реализации проекта будет улучшено качество услуг для более 1 млн жителей края

ТАСС, 31 августа. Власти Прикамья планируют с 2023 по 2025 год направить 14 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионе, что позволит снизить потери на сетевом хозяйстве на 12%. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства края.

"В период с 2023 по 2025 год на развитие систем коммунальной инфраструктуры в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения в регионе планируется направить порядка 14 млрд рублей. В результате реализации будет построено, модернизировано 110 объектов коммунальной инфраструктуры и 151 км коммунальных сетей, при этом потери на сетевом хозяйстве снизятся на 12%, а качество услуг будет улучшено для более 1 млн жителей края", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов в Прикамье предстоит привести в нормативное состояние более 18 тыс. многоквартирных домов и около 4 тыс. объектов социальной инфраструктуры. В большинстве муниципальных образований подготовка к отопительному сезону проходит в соответствии с графиком и составляет 90%.