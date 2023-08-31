Российские банки в 2023 году могут выдать рекордные 6,5-6,7 трлн рублей ипотеки

Рейтинговое агентство НКР ожидает новых исторических максимумов в сегменте ипотечного кредитования на фоне роста ключевой ставки и в преддверии ужесточения регулирования

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские банки по итогам 2023 года могут выдать ипотечных кредитов на 6,5-6,7 трлн рублей, что на 35-40% выше показателя 2022 года, следует из аналитического комментария рейтингового агентства НКР.

"За 2023 год совокупный объем выдачи, по мнению НКР, составит 6,5-6,7 трлн руб., что на 35-40% выше показателя 2022 года и на 14-18% выше рекорда 2021 года. Но все это возможно лишь в отсутствие новых внешних и внутренних шоков", - указано в материалах НКР.

Рейтинговое агентство отмечает, что ожидает новых исторических максимумов в сегменте ипотечного кредитования на фоне роста ключевой ставки и в преддверии дальнейшего ужесточения регулирования. "На фоне повышения ипотечных ставок вслед за ключевой уже фиксируется ажиотажный спрос: заемщики стремятся заключить сделки по одобренным заявкам либо спешно оформляют кредиты с нуля, опасаясь дальнейшего увеличения их стоимости. К тому же резкое обесценение рубля в августе может дополнительно стимулировать спрос на недвижимость (в том числе через ипотечные сделки), которую население традиционно рассматривает в качестве защитного актива", - указывают эксперты НКР.

По данным аналитиков, в первой половине текущего года банки выдали 825 тыс. ипотечных кредитов на 3,05 трлн рублей. Рост рынка был преимущественно обеспечен увеличением среднего чека на 28%, с 2,9 млн до 3,7 млн рублей. На фоне низкой базы 2022 года новые выдачи выросли примерно в 1,5 раза.

Меры ЦБ

С 1 октября текущего года ЦБ с целью ограничения рисков участников рынка устанавливает очень высокие надбавки к коэффициентам риска по наиболее рискованным ипотечным кредитам как для первичного рынка, так и для вторичного. Надбавки будут зависеть от размера первоначального взноса и ожидаемого показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Наибольшие надбавки устанавливаются в сегменте договоров долевого участия (ДДУ): например, по кредитам с первоначальным взносом до 10% расчетная надбавка составит 900% вне зависимости от уровня ПДН. Впрочем, доля таких кредитов незначительна. Так, по данным Банка России, в I квартале текущего года доля ипотеки на ДДУ с первоначальным взносом до 10% составила лишь 1%.