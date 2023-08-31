Инноцентр "Сколково" впервые перечислил инвесторам максимальный кешбэк в 20 млн рублей

Ттартап "Нейросетевая лаборатория ВБ" занимается разработкой инструментов для дистанционной диагностики заболеваний с использованием искусственного интеллекта

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Инновационный центр "Сколково" (ВЭБ.РФ) впервые перечислил инвесторам университетского стартапа в области медицины "Нейросетевая лаборатория ВБ" максимально возможный кешбэк в 20 млн рублей в рамках программы возмещения инвестиций в университетские стартапы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы университетского технологического предпринимательства.

"Компания прошла экспертизу "Сколково", и бизнес-ангелам вернули 50% вложенных ими средств. Это максимум для одного стартапа, предусмотренный программой возмещения инвестиций в рамках федерального проекта Минобрнауки России "Платформа университетского технологического предпринимательства", - говорится в сообщении.

Компания - стартап "Нейросетевая лаборатория ВБ", созданная студентом Финансового университета при правительстве РФ Антоном Даниловым, занимается разработкой инструментов для дистанционной диагностики заболеваний с использованием искусственного интеллекта.

Согласно сообщению, "Нейросетевая лаборатория ВБ" подписала соглашения и начала тестирование своей системы в крупных частных и государственных учреждениях, в том числе в ГК "Медскан", ФГБУ "НМИЦ им В. А. Алмазова" и медицинских центрах "Хадасса".

Наставник стартапа "Нейросетевая лаборатория ВБ", генеральный директор ГК "Инжиниринг+" Евгений Кловач считает, что команда стартапа может в ближайшие три года занять 15% от общей доли мирового рынка телемедицинских сервисов, который в 2023 году составил $117 млрд.