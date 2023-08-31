Глава аграрного комитета ГД заявил о большом дисбалансе плодородия почвы в России

Владимир Кашин отметил, что для решения этой проблемы приняли закон по сохранению и восстановлению плодородия почвы

УЛЬЯНОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Большой дисбаланс плодородия почвы сформировался в России, это приводит к деградации чернозема. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам рабочей поездки в регион председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

"У нас по стране пока что дисбаланс [плодородия почвы] большой. Мы выносим с урожаем, допустим, тех же зерновых <…> где-то под 12,5 млн тонн [питательных веществ из почвы] и только 4,5 млн тонн вносим. У нас деградирует сегодня чернозем", - сказал он.

Кашин пояснил, что для решения проблемы в стране принят закон по сохранению и восстановлению плодородия почвы. "Это главная наша задача - не истощить все после себя", - уточнил председатель комитета.

Кашин привел в пример одно из сельскохозяйственных предприятий Ульяновской области, которое посетил, где, по его оценке, соблюдается баланс плодородия почвы. "Когда мы посмотрели по выносу и по балансу сохранения почвы, я порадовался, что наши фермеры <…> владеют этой задачей", - отметил он.