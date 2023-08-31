31 августа, 00:06

Эксперты сообщили о росте выдачи всех видов кредитов в РФ в январе - июле

По информации "Скоринг бюро", за семь месяцев 2023 года было оформлено 21,4 млн потребительских кредитов на 4,2 трлн рублей, при этом средняя сумма такого займа уменьшилась и по итогам июля составила 204,3 тыс. рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Количество выданных за январь - июль 2023 года потребительских кредитов выросло на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выдача ипотечных кредитов увеличилась на 56%, кредитных карт - на 40%. Рост отмечен во всех сегментах кредитования, следует из данных бюро кредитных историй "Скоринг бюро".

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Согласно информации бюро, за семь месяцев 2023 года было выдано 21,4 млн потребкредитов на 4,2 трлн рублей. При этом средняя сумма потребительского кредита уменьшилась и по итогам июля 2023 года составила 204,3 тыс. рублей (-3,8% по сравнению с июлем 2022 года). Средний срок выдаваемого потребительского кредита по результатам июля 2023 года составляет 27,6 месяца (-13,4% к июлю 2022 года).

Выдача ипотеки по итогам семи месяцев достигла 948,9 тыс. кредитов на 3,6 трлн рублей. Средний размер ипотечного займа увеличился и по итогам июля 2023 года составил 4 млн рублей (+3,9% к июлю 2022 года). Совокупный ипотечный портфель по результатам июля 2023 года достиг 11,6 трлн рублей (+50,4% к июлю 2022 года).

С начала 2023 года в России также было выдано 14,6 млн кредитных карт на 1,37 трлн рублей. Лимит по ним увеличился и в среднем по итогам июля 2023 года составил 104,5 тыс. рублей (+53% к июлю 2022 года). Средняя утилизация кредитных карт, то есть часть лимита по кредитной карте, которую использует заемщик, по итогам июля 2023 года составляет 29,6% и отличается от аналогичного значения прошлого года на -13 п.п. Среди регионов наибольшие значения данного показателя в июле наблюдались в Ингушетии (57,1%), Чечне (52,4%), а также в Дагестане (49,8%). 

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