Эксперты сообщили о росте выдачи всех видов кредитов в РФ в январе - июле

По информации "Скоринг бюро", за семь месяцев 2023 года было оформлено 21,4 млн потребительских кредитов на 4,2 трлн рублей, при этом средняя сумма такого займа уменьшилась и по итогам июля составила 204,3 тыс. рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Количество выданных за январь - июль 2023 года потребительских кредитов выросло на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выдача ипотечных кредитов увеличилась на 56%, кредитных карт - на 40%. Рост отмечен во всех сегментах кредитования, следует из данных бюро кредитных историй "Скоринг бюро".

Согласно информации бюро, за семь месяцев 2023 года было выдано 21,4 млн потребкредитов на 4,2 трлн рублей. При этом средняя сумма потребительского кредита уменьшилась и по итогам июля 2023 года составила 204,3 тыс. рублей (-3,8% по сравнению с июлем 2022 года). Средний срок выдаваемого потребительского кредита по результатам июля 2023 года составляет 27,6 месяца (-13,4% к июлю 2022 года).

Выдача ипотеки по итогам семи месяцев достигла 948,9 тыс. кредитов на 3,6 трлн рублей. Средний размер ипотечного займа увеличился и по итогам июля 2023 года составил 4 млн рублей (+3,9% к июлю 2022 года). Совокупный ипотечный портфель по результатам июля 2023 года достиг 11,6 трлн рублей (+50,4% к июлю 2022 года).

С начала 2023 года в России также было выдано 14,6 млн кредитных карт на 1,37 трлн рублей. Лимит по ним увеличился и в среднем по итогам июля 2023 года составил 104,5 тыс. рублей (+53% к июлю 2022 года). Средняя утилизация кредитных карт, то есть часть лимита по кредитной карте, которую использует заемщик, по итогам июля 2023 года составляет 29,6% и отличается от аналогичного значения прошлого года на -13 п.п. Среди регионов наибольшие значения данного показателя в июле наблюдались в Ингушетии (57,1%), Чечне (52,4%), а также в Дагестане (49,8%).