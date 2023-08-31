Nikkei: Toyota в 2023 году впервые произведет более 10 млн авто за 12-месячный период

Из них 3,4 млн будет произведено в Японии, а еще 6,8 млн - на зарубежных площадках, пишет газета

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Корпорация Toyota Motor в текущем году впервые произведет более 10 млн авто за 12-месячный период. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Nikkei.

По ее данным, план установлен на уровне 10,2 млн машин. Из них 3,4 млн авто будет произведено в самой Японии, а еще 6,8 млн единиц - на зарубежных производственных площадках. Таким образом, эти показатели вырастут на 30% и 10% соответственно по сравнению с прошлым годом.

В случае успешной реализации плана Toyota Motor впервые преодолеет планку в 10 млн произведенных автомобилей за год. Предыдущий рекорд в 9,05 млн авто был установлен в 2019 году. К 2025 году Toyota Motor планирует выйти на уровень в 11 млн авто в год.

С учетом бюджетного бренда Daihatsu и марки грузовиков и автобусов Hino, которые производятся компаниями, входящими в группу Toyota, планка в 10 млн авто в год была преодолена в 2013 году.

В настоящее время компания наращивает объемы после спада, зафиксированного во время пандемии. Так, в 2020 году было произведено лишь 7,9 млн единиц, а в 2021 году - уже 9,02 млн. Вместе с тем, несмотря на окончание пандемии, риски для производства со стороны цепочек поставок по-прежнему остаются. Так, на этой неделе из-за системного сбоя, связанного с системой поставки комплектующих, почти на сутки была остановлена работа всех 14 заводов Toyota Motor в Японии.