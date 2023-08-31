Китай и Никарагуа подписали соглашение о свободной торговле

Соответствующие договоренности были заключены в режиме видеоконференции

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Власти Китая и Никарагуа в четверг подписали двустороннее соглашение о свободной торговле. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Как уточняется в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, соответствующие межправительственные договоренности были заключены в режиме видеоконференции. От китайской стороны документ подписал глава Минкоммерции Ван Вэньтао.

КНР и Никарагуа приступили к переговорам по соглашению о свободной торговле в июле 2022 года. Стороны договорились об отмене торговых барьеров как в отношении товаров и услуг, так и в отношении инвестиций.

"Соглашение о свободной торговле между Китаем и Никарагуа - важная мера по реализации на практике консенсуса, достигнутого между лидерами двух стран, - прокомментировало Министерство коммерции КНР. - Это важная веха в истории китайско-никарагуанских торгово-экономических отношений".

По данным Главного таможенного управления Китая, объем торговли между КНР и Никарагуа в 2022 году сократился на 7,1%, до $759,56 млн. Экспорт китайских товаров понизился на 8,8%, составив $723,54 млн. Импорт накарагуанской продукции вырос на 43,7%, достигнув $36,02 млн.