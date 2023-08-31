"Аврора" в сентябре увеличит количество авиарейсов из Южно-Cахалинска в Харбин

Стоимость авиабилета в одну сторону составит от 12 800 рублей

ТАСС, 31 августа. Авиакомпания "Аврора" в сентябре введет второй рейс в неделю из Южно-Сахалинска в китайский город Харбин, сообщила пресс-служба компании.

"Авиакомпания "Аврора" с 15 сентября вводит второй рейс в неделю из Южно-Сахалинска в Харбин. Полеты будут выполняться по вторникам и пятницам, что сделает планирование поездок более удобным. Действующий в Харбине для транзитных пассажиров безвизовый режим в течение 24/72 часов позволит спланировать дальнейший маршрут в Южную Корею, Японию и другие страны АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость авиабилета в одну сторону составит от 12 800 рублей, количество мест по данному тарифу ограничено.

Первый авиарейс после трехлетнего перерыва вылетел во вторник утром из Южно-Сахалинска в Харбин 6 июня. Прямой маршрут Южно-Сахалинск - Харбин выполнялся с 1998 года, в этом году ему исполняется 25 лет.