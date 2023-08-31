В Волгоградской области за 10 лет вернули в оборот более 600 тыс. га сельхозземель

Регион является одним из лидеров в стране по сокращению площади неиспользуемой пашни, сообщили в комитете сельского хозяйства

ВОЛГОГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Более 600 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения возвращено в оборот в Волгоградской области с 2014 года, сообщили ТАСС в комитете сельского хозяйства региона.

"В январе-июне 2023 года введено в оборот 43,3 тыс. га сельхозугодий. Всего с 2014 года площадь обрабатываемых земель в субъекте увеличилась на 624,5 тыс. га. В 12 муниципальных образованиях региона неиспользуемые сельхозземли практически отсутствуют", - сказал представитель комитета.

Он уточнил, что Волгоградская область является одним из лидеров в стране по сокращению площади неиспользуемой пашни. Так, за 2021 год площадь неиспользуемой пашни в регионе сократилась на 114 тыс. га. По итогам 2022 года в Волгоградской области возвращено в оборот 98,4 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, что более чем в 2,5 раза больше плана.

По данным администрации Волгоградской области, вовлечение в оборот неиспользуемых территорий позволяет нарастить объемы производства как растениеводческой, так и животноводческой продукции за счет укрепления кормовой базы, а также реализовывать инвестиционные проекты по созданию необходимой для АПК инфраструктуры, в частности, мелиоративных систем.

