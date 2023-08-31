Российские производители цветов сообщили о готовности к повышенному спросу 1 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские производители цветов готовы к повышенному спросу 1 сентября. Сложностей с поставками нет, сообщили опрошенные ТАСС эксперты.

"Дефицита цветов ожидать не стоит, так как получается некий баланс: сокращается объем на рынке цветов, в то время как люди стали меньше покупать. Ассортимент цветов как был, так и остается хорошим в стране. Российские производители готовы к повышенному спросу на 1 сентября, он будет удовлетворен", - рассказала агентству президент ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Член совета директоров ассоциации "Теплицы России" Александр Литвиненко также заявил, что "сложностей с поставками нет". "Все заказы от розничной торговли к 1 сентября будут выполнены", - отметил он.

Цены на цветы

По словам Литвиненко, закупочные цены на импортные цветы в долларах не изменились, в то же время отечественные производители увеличили стоимость на свою продукцию примерно на 10% из-за роста расходов на производство.

Сафронова также отметила повышение цен на цветы за год. "К середине августа 2023 года по сравнению с августом прошлого года цены на цветы выросли примерно на 30%", - сказала она. По ее словам, в настоящее время усложнилась логистика. Кроме того, на стоимость цветов напрямую влияют курсы доллара и евро, а также повышенный спрос.

Какие букеты чаще выбирают на 1 сентября

Наибольшим спросом перед 1 сентября пользуются составные букеты ярких оттенков и сезонные цветы: гладиолусы, хризантемы, георгины. Также покупатели делают выбор в пользу монобукетов из нескольких роз, гербер или подсолнухов, сообщил Литвиненко.

Президент ассоциации российских флористов также отметила, что в этот период наиболее популярны осенние цветы, в том числе астра, хризантема, гладиолусы и георгины.