31 августа, 04:06

Источник сообщил о готовности турецких производителей к поставкам зерновых РФ в Африку

Собеседник агентства не исключил, что поставки могут быть начаты уже осенью

СТАМБУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Производители Турции готовы к реализации инициативы о переработке российского зерна в муку и его последующих поставок бедным странам Африки. Об этом сообщил ТАСС источник в местном зерновом союзе, комментируя сообщения о планах обсуждения этого вопроса в Москве на переговорах главы турецкого МИД Хакана Фидана с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Наши производители готовы к реализации такого проекта. Начать переработку - чисто технический момент, главное, чтобы на этот счет была политическая воля, которая может быть проявлена на переговорах президентов двух стран в Сочи [Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина]", - сказал собеседник.

Источник не исключил, что поставки в Африку могут быть начаты уже осенью.

В МИД РФ ранее сообщили, что на переговорах Лаврова и Фидана планируется обсудить инициативу российского президента об организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны. 

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