В Белоруссии из-за непогоды более 1 тыс. населенных пунктов остались без электричества

Наиболее пострадали регионы Минской, Гродненской и Витебской областей

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Более 1 тыс. населенных пунктов Белоруссии остались без электроснабжения из-за сильных грозовых дождей и порывистого ветра. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

"В ряде регионов на смену жаре пришли сильные дожди, сопровождающиеся мощными порывами ветра до 20-27 м/с. Наиболее пострадали регионы Минской, Гродненской и Витебской областей, - говорится в сообщении. - Основные причины отключений - грозовые перенапряжения, повышенная ветровая нагрузка, падение веток и деревьев, повреждение опор и обрывы проводов линий электропередачи". По данным ведомства в целом по республике "с 6:00 часов 30 августа по 6:00 часов 31 августа было восстановлено электроснабжения в 909 населенных пунктах". Отмечается, что по состоянию на 6:00 31 августа "работы по устранению последствий стихии ведутся в 223 населенных пунктах".

В Минэнерго проинформировали, что сразу после получения сообщений о нарушениях специалисты оперативно приступили к восстановительным работам. Были организованы оперативные переключения, аварийные обходы линий, привлечена специальная техника. Всего для обеспечения электроснабжения потребителей задействовано 650 человек в составе бригад и 269 единиц техники.

На 31 августа синоптики прогнозируют также грозы и сильные дожди, днем возможен град.