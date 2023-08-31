31 августа, 04:31

Источник сообщил, что Турция проинформирует ООН о переговорах в РФ главы МИД

Ожидается, что основными темами встречи станут ситуация на Украине и альтернативы зерновой сделке

СТАМБУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Анкара проинформирует ООН о результатах переговоров главы МИД Турции Хакана Фидана в Москве, сообщил ТАСС местный дипломатический источник.

Глава турецкого МИД проведет 31 августа - 1 сентября в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Основными темами беседы, как ожидается, станут ситуация на Украине, альтернативы зерновой сделке, предстоящий визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в РФ и некоторые двусторонние вопросы.

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"На переговорах в Москве будут обсуждаться разные варианты возобновления черноморской зерновой инициативы, как турецкий о восстановлении зернового коридора в его прежнем формате, так и поставках в Турцию из РФ зерна для его последующей отправки нуждающимся странам Африки", - сказал собеседник. Будут рассмотрены и предлагаемые Украиной "временные коридоры, об итогах переговоров турецкая сторона проинформирует ООН", добавил источник.

В МИД РФ накануне встречи в Москве указали, что Лавров и Фидан намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы Путина об организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны. 

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