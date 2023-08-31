В кабмине указали, что законопроект КПРФ о повышении МРОТ не учитывает порядок его расчета

В правительстве отметили, что размер МРОТ на 2023 и 2024 годы рассчитывается в зависимости от роста прожиточного минимума трудоспособного населения

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 19,2 тыс. рублей с 2024 года. Проект не учитывает действующий порядок расчета МРОТ и может привести к правовой неопределенности при его установлении в 2025 году, указано в проекте отзыва кабмина на документ, который есть в распоряжении ТАСС.

Авторами инициативы выступают председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) и ее заместитель Мария Дробот (КПРФ). Законопроектом предлагается внести изменения в статью 1 закона "О минимальном размере оплаты труда" и установить МРОТ в размере 19 242 рубля с 1 января 2024 года.

В правительстве отметили, что действующим законодательством до конца 2024 года приостановлено установление размера МРОТ федеральным законом и введен новый порядок его расчета. Размер МРОТ на 2023 и 2024 годы рассчитывается в зависимости от роста прожиточного минимума трудоспособного населения.

В кабмине подчеркнули, что с 1 января 2023 года МРОТ установлен в сумме 16 242 рубля с ростом на 6,3% к предыдущему году. Кроме того, президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение МРОТ на 10%, то есть МРОТ будет увеличен на 18,5%. "Таким образом, правительством Российской Федерации ведется последовательная работа по увеличению МРОТ", - говорится в проекте отзыва. С 2024 года, согласно расчету, МРОТ будет составлять 19 246 рублей.

"При определении размера МРОТ, который предлагается установить законопроектом в 2024 году, не учтены указанные положения федерального законодательства, что в случае принятия федерального закона повлечет правовую неопределенность при установлении размера МРОТ в 2025 году. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - заключили в кабине.