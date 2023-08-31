Эксперт: отсутствие поставок газа из РФ будет влиять на Италию в течение 2024 года

Президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли отметил, что цена на этот вид топлива в последние недели превысила €30 за МВт·ч

РИМ, 31 августа. /ТАСС/. Даже при диверсификации источников отсутствие поставок газа из РФ все равно будет влиять на цены на голубое топливо в Италии в течение 2024 года. Такое мнение выразил президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли.

"Суточная потребность Италии в метане в случае особенно холодных дней может достигать 400 млн куб. м газа в сутки, а более 100 млн поставляла Москва. Прошлой зимой мы не выходили за пределы 300 млн, потому что было не очень холодно, - приводит его слова газета Corriere della sera. - Это правда, что увеличились потоки из Алжира, но газ, поступающий с Сицилии, не может полностью достичь севера, где спрос больше из-за узкого места трубопровода в Сульмоне".

Экономист указал, что "самый большой скачок произошел в цене на электроэнергию, которая за последнюю неделю выросла на 30% и достигла €138 на бирже". "А цена на электроэнергию в Италии связана с ценой на газ, которая в последние недели вновь превысила €30 за МВт·ч", - отметил он.

Табарелли также прокомментировал рост цен на топливо в стране. "Сокращение добычи в Саудовской Аравии привело к росту котировок на международных рынках", - сказал он, добавив, что "конечная цена на топливо растет больше, чем стоимость сырья" в том числе из-за нехватки перерабатывающих мощностей в Европе.

Ранее итальянское правительство поставило цель отказаться от российского газа к середине 2024 года. До украинского кризиса страна удовлетворяла за счет газа из России почти 40% всей потребности в этом ресурсе, который активно используется в Италии не только для обогрева, но и для производства электроэнергии.