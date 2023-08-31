Reuters: США распространили ограничения на поставки чипов Nvidia и AMD на Ближний Восток

Как заявила Nvidia, американские чиновники считают, что такая мера позволит Вашингтону сократить риски попадания высокотехнологичной продукции в Китай, где ее могут использоваться в том числе в военных целях

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. США расширили список стран, в отношении которых действуют ограничения на поставки чипов технологических корпораций Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD), включив в него несколько государств на Ближнем Востоке. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, ограничения будут распространяться на чипы для искусственного интеллекта. Какие именно страны затронут новые рестрикции, издание не поясняет. Как сообщили агентству в AMD, меры не окажут серьезного влияния на доходы компании. Как в свою очередь заявила Nvidia, американские чиновники считают, что этот шаг позволит Вашингтону сократить риски попадания этой высокотехнологичной продукции в Китай, где она может использоваться в том числе в военных целях.

В августе президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, ограничивающий американские инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая. В частности, это касается разработки полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. Власти США предписывают бизнесу сообщать о таких капиталовложениях, некоторые из них будут запрещены.