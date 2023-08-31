Во Внуково ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов

Такое решение приняли по независящим от аэропорта причинам, сообщили в его пресс-службе

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Работа Внуково временно ограничена, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

"По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В целях безопасности с 05:21 [мск] часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани", - отметили в пресс-службе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воскресенского района Московской области. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.