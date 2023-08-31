В Австралии авиакомпанию Qantas уличили в продаже билетов на отмененные рейсы

Согласно заявлению Австралийской госкомиссии по защите конкуренции и прав потребителей, в большинстве случаев компания отменяла рейсы для оптимизации своих расходов на обслуживание в некоторых аэропортах

СИДНЕЙ, 31 августа. /ТАСС/. Австралийская госкомиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) обвинила крупнейшую авиакомпанию страны Qantas в обмане клиентов и продаже билетов на несуществующие авиарейсы. Об этом сообщается в заявлении, распространенном регулятором.

"Qantas продавала билеты на более чем 8 тыс. авиарейсов, запланированных на период с мая по июль 2022 года, в течение двух недель, а в некоторых случаях в течение 47 дней, после их отмены. Также авиакомпания, отменив более 10 тыс. рейсов в указанный период, не уведомила об этом пассажиров в установленный законом срок", - отмечается в заявлении ACCC.

В комиссии указали, что в результате "детального расследования деятельности авиакомпании" стало известно о регулярном нарушении Qantas закона о защите прав потребителей. "Qantas продавала билеты на отмененные рейсы и не информировала клиентов об их отмене, оставляя им меньше времени на поиск альтернативных вариантов и вынуждая покупать более дорогие билеты", - сообщила глава ACCC Джина Касс-Готлиб.

Также в заявлении регулятора отмечается, что в большинстве случаев авиакомпания отменяла рейсы не по "непредвиденным причинам, <…> а для оптимизации своих расходов на обслуживание в ряде аэропортов". "Только в 2022 году в адрес регулятора поступило более 1,3 тыс. сообщений, касающихся нарушений со стороны авиакомпании, и большинство из них были связаны с отменой рейсов", - заключили в ACCC.