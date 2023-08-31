Акции "Селигдара" войдут в индексы Мосбиржи и РТС

В компании сообщили, что количество акционеров сейчас превышает 90 тыс.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Селигдара" с 22 сентября будут включены в индекс Мосбиржи и индекс РТС. Об этом говорится в сообщении компании.

"Обыкновенные акции ПАО "Селигдар" войдут в индекс Мосбиржи и индекс РТС. Московская биржа по рекомендации индексного комитета сформировала обновленные базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 22 сентября 2023 года", - говорится в сообщении компании.

Сейчас акции "Селигдара" входят в индекс широкого рынка, индекс средней и малой капитализации, индекс металлов и добычи Московской биржи. Акции компании включены в котировальный список первого уровня.

В компании добавили, что количество акционеров "Селигдара" сейчас превышает 90 тыс.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.