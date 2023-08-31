Во Внукове сняли ограничения на полеты

Аэропорт работает в штатном режиме

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, все ограничения на полеты сняты. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В 9:02 мск сняты все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО уничтожили в Воскресенском районе беспилотник, летевший по направлению к столице. Аэропорт Внуково был закрыт на прилет и вылет рейсов с 05:21.