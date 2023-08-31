РЖД получат до конца 2023 года еще более 260 пассажирских вагонов

Количество двухэтажных поездов увеличится до 33 пар на 23 маршрутах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) получит до конца текущего года еще 266 новых пассажирских вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"266 новых пассажирских вагонов поступят на российские железные дороги до конца года. Из них 179 вагонов - одноэтажные и 87 - двухэтажные", - говорится в сообщении.

Таким образом, количество двухэтажных поездов увеличится до 33 пар на 23 маршрутах. Планируется, что двухэтажными станут поезда N101/102 "Премиум" Адлер - Москва и N43/44 Москва - Имеретинский курорт.

Кроме того, за счет одноэтажных вагонов будут обновлены составы фирменных поездов N29/30 "Премиум" Новороссийск - Москва и N41/42 "Мордовия" Саранск - Москва, N45/46 "Скорый" Санкт-Петербург - Иваново, N59/60 Новокузнецк - Кисловодск, N97/98 Тында - Кисловодск, N117/118 Новокузнецк - Москва и N381/382 Грозный - Москва.

"Из 550 новых вагонов, запланированных к поставке в текущем году (+12% к 2022 году), на РЖД поступили уже более половины - 284", - заключили в холдинге.