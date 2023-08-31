Компания Baidu предоставила пользователям доступ к чат-боту Ernie Bot на основе ИИ

Загрузить программу на свои устройства пользователи могут на сайте компании, отметили в предприятии

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Китайская технологическая компания Baidu открыла доступ широкой публике к своему чат-боту на основе генеративного искусственного интеллекта (ИИ) Ernie Bot. Об этом говорится в сообщении, распространенном компанией в соцсети X (ранее Twitter).

"Наш генеративный [генерирующий контент на основе запросов пользователя] ИИ-продукт нового поколения Ernie Bot, а также крупномасштабная языковая модель [для его обучения] доступны для широкой публики", - говорится в сообщении. Загрузить программу на свои устройства пользователи могут на сайте компании, указывает Baidu.

Как отмечает агентство Reuters, помимо Baidu, из китайских компаний своих чат-ботов запустили SenseTime, Baichuan Intelligent Technology и Zhipu AI. Кроме того, еще 11 фирм, среди которых ByteDance и Tencent Holdings, получили разрешение правительства на выпуск схожих программ.

Согласно законодательным нормам КНР, производители обязаны дождаться одобрения правительства перед запуском любых продуктов на основе ИИ для потребителей, поэтому эти программы стали доступны для пользователей гораздо позже их официального релиза. Агентство связывает ускорившийся процесс выдачи разрешений с опубликованием китайским технологическим регулятором правил использования продуктов на основе генеративного ИИ, а также ужесточавшуюся конкуренцию с технологическими компаниями США.

В этом месяце власти КНР приняли несколько норм для регламентации работы поставщиков сервисов генеративного ИИ для обеспечения безопасного использования новой технологии пользователями. Кроме того, сервисы генеративного искусственного интеллекта должны отражать основные ценности социализма и исключить призывы к подрыву государственной власти и расколу страны.

Baidu представила чат-бот с ИИ Ernie Bot в марте. В ходе презентации глава компании Роберт Ли показал, как Ernie Bot выполняет математические вычисления, генерирует видео и изображения, а также распознает китайский язык.