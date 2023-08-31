Швейцарский банк UBS откажется от бренда поглощенного Credit Suisse к 2025 году

Генеральный директор UBS Серджио Эрмотти заявил, что полная интеграция является наилучшим результатом для банка, заинтересованных сторон и экономики Швейцарии

ЖЕНЕВА, 31 августа. /ТАСС/. Крупнейший банк Швейцарии UBS планирует к 2025 году полностью отказаться от упоминания бренда Credit Suisse после завершения процесса интеграции в свою структуру поглощенного в июне второго по величине банка этой страны. Об этом говорится в отчете финансовой организации, опубликованном на ее сайте.

"Наше решение в отношении Credit Suisse было принято после тщательной оценки всех имеющихся вариантов. Наш анализ однозначно показывает, что полная интеграция является наилучшим результатом для UBS, наших заинтересованных сторон и экономики Швейцарии. <...> Наша цель - сделать переход для клиентов как можно более плавным. Две швейцарские компании будут работать отдельно до запланированной на 2024 год юридической интеграции, а постепенный перевод клиентов на системы UBS планируется завершить в 2025 году", - отметил генеральный директор UBS Серджио Эрмотти. По его словам, бренд Credit Suisse будет сохранен до этого срока.

Credit Suisse, чье поглощение конкурентом UBS было завершено 12 июня, понес в 2022 году самые большие убытки за всю 167-летнюю историю после банкротства стартапа Greensill Capital и инвестиционного фонда Archegos Capital Management. Тогда чистый убыток Credit Suisse составил 7,3 млрд швейцарских франков ($8,5 млрд) против 1,65 млрд франков годом ранее ($1,8 млрд), что свело на нет прибыль за десятилетие.