Германия и некоторые другие страны Евросоюза начали расходовать газ из хранилищ

По данным Gas Infrastructure Europe, запасы в ПХГ ФРГ 29 августа снизились на 0,09 процентного пункта, в Австрии отбор газа из хранилищ превысил закачку в них впервые с апреля

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Германия и некоторые другие страны Евросоюза начали расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ) на фоне небольшого снижения температур и низкой доли ветрогенерации в регионе, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Так, запасы в ПХГ Германии 29 августа снизились на 0,09 процентного пункта - до 93,85%. В Австрии отбор газа из хранилищ превысил закачку в них впервые с апреля. Аналогичная тенденция наблюдается также в Бельгии и Дании.

В настоящее время ПХГ Европы в сумме заполнены на 92,7% (на 12,21 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится около 101,91 млрд куб. м газа. Несмотря на то, что темпы закачки газа в подземные хранилища Европы в августе упали до минимума с 2011 года, общие накопленные запасы газа в ЕС находятся на историческом максимуме для этого месяца.

Температуры в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе оказываются холоднее, чем в предыдущую семидневку, и ниже климатической нормы. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в августе упала до 13%.