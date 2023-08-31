Аэропорт Домодедово возобновил работу в штатном режиме

Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов были введены с 05:21 до 09:00

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово возобновил штатную работу после временных ограничений на прилет и вылет самолетов, которые действовали с 05:21. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Домодедово.

"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения, в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в Московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 05:21 до 09:00. В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

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