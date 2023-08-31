В России число легальных магазинов никотинсодержащей продукции увеличилось на 82 тыс.

Оно составило 187 тыс.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Количество легальных магазинов никотинсодержащей продукции в России за первое полугодие 2023 года увеличилось со 105 тыс. до 187 тыс. В пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак") сообщают, что в этот период число магазинов, подающих сведения о продажах никотинсодержащей продукции, включая электронные сигареты и жидкости для вейпов, выросло на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По данным аналитиков ЦРПТ, в указанный период на 32% также выросло число легальных магазинов, торгующих альтернативной табачной продукцией (АТП) - смесями для кальяна, сигарами и сигариллами. Их количество увеличилось с 82 тыс. до 109 тыс. При этом количество легальных магазинов, торгующих классическим табаком - сигаретами и папиросами, увеличилось на 25%, с 250 тыс. до 313 тыс.

"С начала эксперимента по маркировке и момента введения обязательной маркировки число легальных точек продаж вейпов и электронных сигарет начало резко расти и увеличилось почти в два раза. Это явно свидетельствует о выходе этого бизнеса из тени и переходе к строгому соблюдению требований законодательства. "Подвальные" точки, которые ранее не думали, что на них обратят внимание, понимают, что работать теперь придется в правовом поле. Продолжается обеление и других сегментов табачного рынка", - заявил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

В сообщении указано, что в топ регионов по росту числа легальных торговых точек, продающих электронные сигареты и вейпы, за год вошли Московская область (+5,5 тыс.), Москва (+4,5 тыс.), Краснодарский край (+4,2 тыс.), Санкт-Петербург (+2,7 тыс.), а также Ростовская область (+2,5 тыс.).

Лидерами по росту числа легальных магазинов, торгующих альтернативной табачной продукцией, стали Республика Крым (+1,8 тыс.), Москва (+1,6 тыс.), Московская область (+1,6 тыс.), Краснодарский край (+1,4 тыс.) и Ростовская область (+1,2 тыс.). Также в топ по торговле классической табачной продукцией вошли Краснодарский край (+3,8 тыс.), Московская область (+3,1 тыс.), Москва (+2,6 тыс.), Ростовская область (+2,3 тыс.) и Республика Крым (+2,2 тыс).

Система маркировки "Честный знак" введена в России с 2019 года для борьбы с нелегальным оборотом продукции. Одной из первых групп товаров, включенной в систему, стал табак. 26 нелегальных табачных производств было закрыто, еще 18 вышли в легальное поле. Кроме табака, маркировка распространяется на молочную продукцию, минеральную и питьевую воду, пиво и слабоалкогольные напитки, лекарства, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты.