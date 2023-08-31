ВТБ не ожидает влияния на прибыль от передачи акций ОСК в доверительное управление

Зампред правления банка Дмитрий Пьянов также заявил об отсутствии планов по консолидации

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Передача в доверительное управление группе ВТБ 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) не повлияет на прибыль группы. Об этом в ходе телефонной конференции с аналитиками сообщил зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Никакого влияния на прибыль мгновенного или периодического от этого действия существующего акционера Объединенной судостроительной корпорации мы не видим", - сказал он.

Пьянов отметил, что ВТБ не планирует консолидацию. "Сделка по ОСК - это передача от акционера РФ в доверительное управление на срок определенного актива, где не происходит переход акционерного контроля, то есть акционер останется тот же самый. Мы исходим из того, что никакой консолидации ОСК с группой ВТБ не будет. Это использование управленческих компетенций группы ВТБ в области в том числе управления непрофильными активами, в финансовом оздоровлении для существующих акционеров ОСК", - сказал Пьянов.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин был избран председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Генеральным директором ОСК назначен Андрей Пучков, ранее занимавший должность первого зампреда правления ВТБ.

Банк ВТБ получит в доверительное управление на пять лет 100% акций ОСК, которые находятся в федеральной собственности (принадлежат Росимуществу).