31 августа, 07:00,
обновлено 31 августа, 07:01

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в июле составила 35,6 млрд рублей

Прибыль до налогообложения в июле составила 41,3 млрд рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в июле 2023 года составила 35,6 млрд рублей. Об этом в ходе звонка с аналитиками сообщил зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Прибыль до налогообложения в июле составила 41,3 млрд рублей, налог на прибыль 5,7 млрд рублей. Этот показатель прибыли соответствует возврату на капитал в 20,2%. Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрывает. Ранее в банке сообщали, что чистая прибыль группы по МСФО по итогам первого полугодия 2023 года составила рекордные 289,8 млрд рублей.

В ВТБ также сообщили, что в июле кредиты юрлиц выросли на 2,3%, физлиц - на 2,1%. С начала года эти показатели увеличились на 12,2% и 11,6% соответственно.

По итогам июля группа создала резервы на 13,4 млрд рублей. Расходы на содержание персонала и административные расходы составили 32,9 млрд рублей. 

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