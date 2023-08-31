В ВТБ заявили, что не будут выплачивать налог на сверхприбыль из-за убытков в 2022 году

Такое решение связано с тем, что банк не попадает под критерии закона о сверхприбыли, сообщил зампред правления организации Дмитрий Пьянов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. ВТБ не планирует выплачивать налог на сверхприбыль, так как не попадает под критерии закона из-за понесенных в 2022 году убытков. Об этом в ходе звонка с аналитиками рассказал зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы мониторим все внесения изменений в этот закон. Наше понимание, что мы как банк ВТБ не попадаем под закон о сверхприбыли и это связанно с тем, что мы понесли большой убыток в 2022 году", - сказал он.

Ранее Сбербанк сообщил, что попадает под критерии закона и уплатит в бюджет до 3 млрд рублей налога на сверхприбыль в срок до 30 ноября 2023 года.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, устанавливающий 10% налог на сверхприбыль для крупных компаний. Согласно закону, который вступит в силу с 1 января 2024 года, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей.

Закон также предусматривает несколько категорий организаций, которые исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль. Речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса, организациях - плательщиках единого сельхозналога, российских организациях, созданных после 1 января 2021 года (за исключением образованных в результате реорганизации), иностранных организациях, начавших деятельность в РФ через постоянные представительства после 1 января 2021 года.

Из состава плательщиков исключаются также компании нефтегазового сектора и добычи угля. Как пояснял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, для таких компаний в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.