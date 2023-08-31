В ВТБ около €1 млрд кредитов в недружественных валютах перевели в юани в июле

По данным ЦБ конвертация в этом месяце составила $4,5 млрд, сообщил зампред правления банка Дмитрий Пьянов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. ВТБ наблюдает конвертацию кредитов из недружественных валют в юани, в июле она составила около €1 млрд. Об этом в ходе звонка с аналитиками сообщил зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Для любого банка, у которого на балансе есть кредиты в недружественных валютах, а мы были до санкций высоковалютизированным по доле валютных активов банком естественно, возникает процесс конвертации этих кредитов в рубли или юани. Соответственно, мы тоже имеем вклад, по данным ЦБ конвертация в июле составила $4,5 млрд, наш вклад в это около €1 млрд", - сказал он.

Согласно данным ЦБ, в июле 2023 года валютные кредиты в российских банках снизились на 70 млрд рублей в рублевом эквиваленте. При этом привлекательность кредитов в юанях продолжила расти - оценочно в течение июля кредиты в недружественных валютах на сумму $4,5 млрд были переведены в юани.