Прибыль группы ВТБ за семь месяцев достигла 325 млрд рублей

Зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что группа ожидает выхода на уровень чистой прибыли в 400 млрд рублей по итогам года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Группа ВТБ по итогам января - июля 2023 года заработала 325,4 млрд рублей и, несмотря на повышение ключевой ставки, планирует выйти на уровень чистой прибыли за год в 400 млрд рублей. Об этом в ходе звонка с аналитиками рассказал зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Семимесячные результаты составили 325,4 млрд рублей, это 30,7% возврата на капитал. Соответственно, цифра 325 млрд рублей очень близка к рекордному годовому результату досанкционного 2021 года, тогда мы заработали за весь год 327 млрд рублей", - сказал он.

Пьянов отметил, что, несмотря на значительное увеличение ключевой ставки в середине августа до 12% годовых, группа не меняет годовые таргеты, и если раньше в ВТБ допускали превышение цели по чистой прибыли в 400 млрд рублей, то сейчас предполагается, что чистая прибыль группы с сентября из-за реализации процентного риска будет составлять в месяц 20 млрд рублей и более, а не 30 млрд рублей и более. Тем не менее, группа ожидает выхода на уровень чистой прибыли в 400 млрд рублей по итогам года.