"Билайн" намерен завершить перераспределение радиочастот в 31 регионе до конца года

После завершения работ расширится используемый частотный диапазон в сети 4G LTE, отметили в компании

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сотовый оператор "Билайн" планирует до конца текущего года завершить в 31 регионе РФ процесс перераспределения и переиспользования радиочастот (рефарминг), которые принадлежат оператору, в диапазоне 1 800 МГц и 2 100 МГц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.

"Билайн" продолжает модернизировать свою сеть и до конца года завершит рефарминг диапазона частот 1 800 МГц и 2 100 МГц в 31 регионе страны, что позволит в среднем на треть увеличить скорость мобильного интернета в этих локациях", - рассказали в пресс-службе.

После завершения работ, как отметили в пресс-службе, расширится используемый частотный диапазон в сети 4G LTE. В ближайшее время завершится рефарминг диапазона 2 100 МГц в Калининграде, Тамбове, Воронеже, Белгороде, Липецке, Брянске, Архангельске и Хабаровске. Рефарминг в диапазоне 1 800 МГц выполнен в Санкт-Петербурге, Астрахани, Бурятии, Магадане, Южносахалинске и Петропавловске-Камчатском. До конца года, согласно планам, работы в этом диапазоне завершатся в Архангельске.

В настоящий момент работы по модернизации в диапазоне 2 100 МГц завершены в Орле, Благовещенске, Новосибирске, Ставрополе, Черкесске, Туле, Магадане, Южносахалинске, Якутске, Смоленске, Костроме, Владивостоке, Самаре, Тюмени, Рязани, Владимире, Курске и Петрозаводске.