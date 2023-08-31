В ВТБ считают, что ЦБ не понизит ключевую ставку раньше середины 2024 года

В банке считают, что повышение ключевой ставки не связано с факторами обеспечения финансовой стабильности

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ключевая ставка Банка России после резкого повышения до 12% годовых еще долго не будет понижаться, такое мнение журналистам высказал заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции.

"Наши аналитики и мы считаем, что раньше середины 2024 года уменьшение ключевой ставки, если не произойдет чего-то экстраординарного, не случится. Мы считаем, что этот период жизни с 12% сопоставим с периодом 2015 года, когда был период очень длинный существования 11% годовых ключевой ставки", - сказал он.

Пьянов отметил, что экономические агенты исходят из иного и считают, что ключевая ставка скоро понизится, и не корректируют предложения по финансовым продуктам, что может привести к ужесточению регулирования. "У многих участников рынка есть мнение, что это увеличение ключевой ставки, по опыту марта 2022 года или декабря 2014 года, является краткосрочным, поскольку шаг этого увеличения напоминает экстренный, то есть нетипичный, антикризисный. Многие участники рынка ожидают быстрой стабилизации и уменьшение ключевой ставки. Это видно по доходности ОФЗ - она повсеместно находится на уровне ниже 12%. Это признак того, что ожидание экономических агентов, что уровень 12% не продержится долго. Мы считаем, что это ожидание не оправдано", - добавил он.

В ВТБ считают, что повышение ключевой ставки не связано с факторами обеспечения финансовой стабильности. "Оно имеет исключительно природу борьбы с ускорившейся по статистике инфляцией. И до тех пор, пока текущая инфляция не будет приведена в таргет ЦБ, мы будем долго жить со ставкой в 12%", - заключи Пьянов.

В августе на внеплановом заседании совета директоров Банк России принял решение поднять ставку на 350 б. п., до 12% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2023 года.