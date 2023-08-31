Российский рынок акций в начале торгов движется разнонаправленно

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,17%, РТС - снижался на 0,03%

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже демонстрирует разнонаправленную динамику движения основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи поднимается на 0,17%, до 3 218,07 пункта, индекс РТС снижается на 0,03%, до 1 051,72 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 218,48 пункта (+0,18%), а долларовый индекс РТС не изменился по сравнению с закрытием предыдущей сессии и составлял 1 052,08 пункта.

Курс доллара на Мосбирже растет на 0,2% - до 96,42 рубля, евро теряет 0,16%, опускаясь до 105,11 рубля. Курс юаня находится на уровне 13,202 рубля (+0,03%), свидетельствуют данные торгов на 10:15 мск.