По данным исследования, претендовать на российский знак качества могут пять торговых марок - "Тысяча озер", "Вкусвилл", Hochland, Almette и President

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Роскачество признало творожные сыры на российских прилавках безопасными для потребителей, при этом пять торговых марок могут претендовать на российский знак качества. Об говорится в исследовании Роскачества, с результатами которого ознакомился ТАСС.

По данным исследования, претендовать на российский знак качества могут пять торговых марок - "Тысяча озер", "Вкусвилл", Hochland, Almette, President.

Роскачество в ходе исследования проверяло продукцию на содержание в ней микотоксинов, пестицидов и антибиотиков. Ни в одном образце отклонений по этим показателям не выявлено. Не было обнаружено и токсичного меламина, с помощью которого производитель мог бы заменить молочный белок.

Нарушений не выявлено и по содержанию молочного жира, массовой доле молочного белка и наличию фитостеринов. Это говорит о том, что для творожного сыра, который исследовало Роскачество, использовалось натуральное молочное сырье.

В продукции двух торговых марок обнаружено повышенное содержание фосфатов. "В небольшой концентрации они могут содержаться в молочном сырье естественным образом, но выявленные значения указывают на дополнительное их внесение", - отметили в Роскачестве. Несмотря на это, обнаруженные концентрации фосфатов не нанесут вред организму, однако информация о них должна быть отражена на маркировке, указала организация.

Помимо крахмала в ходе исследования были выявлены и другие незаявленные компоненты - консерванты. В товарах двух торговых марок была выявлена сорбиновая кислота, хотя на маркировке ее не было. В продукции еще двух торговых марок этот консервант также присутствовал, но был отмечен на маркировке, пояснили в Роскачестве.

Реакция производителей

Два производителя после замечаний Роскачества сообщили о проведении внутренних расследований. Еще один производитель заявил о готовности рассмотреть возможность проведения испытаний продукции на соответствие требованиям опережающего стандарта Роскачества. Также несколько производителей намерены исправить все недочеты, привести продукцию на соответствие стандарту Роскачества и подать заявку на повторные испытания, сообщили в организации.

Об исследовании

Роскачество исследовало творожный сыр 20 популярных торговых марок. Продукция проверялась по 148 показателям качества и безопасности. Среди исследованных торговых марок девять изготовлены по ГОСТ, еще девять - по техническим условиям или стандартам организации. У товаров двух торговых марок документ не указан (изготовлены за рубежом).

В организации отметили, что единые правила безопасности для творожного сыра определить трудно из-за отсутствия устоявшегося состава. Так как эта категория продукта не упоминается в техническом регламенте 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", но его качество регламентирует ГОСТ.