Премьер Казахстана отметил уверенный рост экономики вопреки геополитическим условиям

По словам Алихана Смаилова, положительная динамика наблюдается во всех основных отраслях

АСТАНА, 31 августа. /ТАСС/. Казахстанская экономика, несмотря на последствия пандемии и геополитическую ситуацию, показывает уверенный рост. Об этом заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов на расширенном заседании фракции крупнейшей в стране партии "Аманат" ("Завет предков").

"Несмотря на последствия пандемии и сложные геополитические условия, благодаря принятым мерам экономика страны демонстрирует уверенный рост. В частности, рост экономики по итогам семи месяцев текущего года составил 4,8%. Положительная динамика отмечается во всех основных отраслях", - цитирует главу правительства его пресс-служба.

При этом Смаилов отметил, что ВВП на душу населения в 2023 году вырос до $13,3 тыс., а внешнеторговый оборот увеличился до $140 млрд. "Сейчас международные резервы страны составляют почти $95 млрд. Инфляция постепенно снижается. И к концу года она будет в два раза ниже, чем в предыдущем году", - пояснил премьер.

По итогам 2022 года инфляция в Казахстане составила 20,3%, сформировавшись в границах прогнозного диапазона 20-21%, установленного Национальным банком. Рост ВВП Казахстана по итогам 2022 года составил 3,1%. В 2023 году власти ожидают, что экономика страны вырастет на 4,5-5%.

1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на открытии очередной парламентской сессии выступит с посланием народу республики, которое, как ожидается, будет посвящено новой экономической модели развития страны.